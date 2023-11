Sorrisos e muita tensão no Conselho de Estado que decidiu o futuro político do país

Há 1h e 30min

O Presidente da República recebeu os conselheiros de Estado, numa reunião que serviu para definir o futuro político do País, depois da demissão do primeiro-ministro. António Costa foi, de resto, um dos presentes na reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.