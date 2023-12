Uma piscina a céu aberto: assim ficou o norte da Alemanha devido à tempestade Zoltan

Há 1h e 17min

A água do rio Elba foi empurrada para o Mercado do Peixe de Hamburgo, durante a tempestade Zoltan, que atingiu a Alemanha na noite desta quinta-feira. O país emitiu alertas meteorológicos amarelos para 21 e 22 de dezembro, à medida que o mau tempo se arrasta sobre o Mar do Norte, levando consigo ventos fortes e chuva intensa.