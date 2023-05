Zelensky oferece colete à prova de bala com a imagem de Nossa Senhora ao Papa Francisco

Há 1h e 23min

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, encontrou-se, este sábado, no Vaticano, com o Papa Francisco. Naquele que foi o primeiro encontro entre os dois desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Zelensky fez questão de oferecer um um colete à prova de bala com a imagem de Nossa Senhora.

O Papa Francisco disse ao presidente ucraniano que há uma necessidade urgente de gestos humanos na Ucrânia devastada pela guerra.

Os temas da conversa entre o Papa Francisco e Zelensky, no encontro que durou cerca de 40 minutos, estiveram relacionados com “a situação humanitária e política na Ucrânia, causada pela atual guerra”, referiu o Vaticano em comunicado.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o Papa deu nota das suas “constantes orações” testemunhadas pelos “vários apelos públicos” que fez, ao “rezar ao Senhor pela paz desde fevereiro do ano passado”.

“Ambos [os líderes] concordaram na necessidade de prosseguir os esforços humanitários de apoio à população”, salientou.

O Papa Francisco realçou ainda a “necessidade urgente de gestos de humanidade para com as pessoas mais frágeis, as vítimas inocentes do conflito”, afirmou o porta-voz do Vaticano.

Por sua vez, Zelenski manifestou ao Papa a sua “grande honra” em vê-lo, enquanto segurava a mão junto ao seu coração, tendo o pontífice agradecido “a visita”, segundo imagens de televisão registadas no início do encontro, que já terminou.

O Papa ofereceu a Zelensky uma obra de arte em bronze representando um ramo de oliveira, símbolo da paz, bem como a Mensagem para a Paz deste ano, a encíclica sobre a Fraternidade e a Amizade Social e uma documento sobre a paz na Ucrânia.