Casa de férias alugada por associação de pessoas com deficiência que ardeu (morreram 11 pessoas) em França não seguia normas de segurança

França: 11 mortos após incêndio em casa de acolhimento de pessoas com deficiência física

Em La Forge, na região da Alsácia, em França, uma casa de férias alugada por uma associação prestadora de auxílio a pessoas com deficiência foi consumida por chamas e matou 11 pessoas, esta quarta-feira. Em declarações aos meios de comunicação franceses, esta quinta-feira, uma alta funcionária do Estado, Nathalie Kielwasser, afirma que a propriedade não estava em cumprimento das normas de segurança.

"O alojamento não foi submetido à inspeção de segurança obrigatória e não tinha as características necessárias para acolher o público", declarou a procuradora-adjunta da cidade de Colmar, Nathalie Kielwasser, citada pelo Le Monde.

O fogo terá começado por volta das 06:30, reporta a agência Reuters, enquanto os utentes com dificuldades de aprendizagem e o pessoal que os acompanhavam ainda se encontravam a dormir. Os hóspedes do piso inferior conseguiram escapar, aqueles que se encontravam no segundo piso ficaram presos, avança o Le Monde.

O dono da propriedade, que se encontrava a viver em frente à casa de férias alugada, está em estado de choque e não foi detido, afirmou a procuradora Nathalie Kielwasser, citada pela BBC. A procuradora afirmou ainda que o edifício tinha detetores de fumo mas que "não eram suficientes para este tipo de propriedade".

"Os detetores de fumo estavam em conformidade com as normas mas não são o tipo de detetores que são colocados em propriedades que recebem o público", disse Kielwasser, adicionando ainda que também não era claro se existiam extintores de incêndio no edifício, avança o Le Monde

De acordo com a Reuters, as investigações continuam a decorrer e ainda não se sabe qual foi a origem do incêndio ou se o facto de o edifício não respeitar as normas de segurança foi determinante.

Segundo o Le Monde, o gabinete do presidente da câmara local afirmou que estavam 28 pessoas na propriedade quando o incêndio deflagrou, tendo 17 escapado com vida. No entanto, sabe-se que o proprietário tinha assinado um contrato para acolher apenas 16 pessoas.

"Ainda está a ser investigada" a questão do respeito da quantidade de pessoas que a propriedade podia acolher, declarou o vice-presidente da Câmara de Wintzenheim, avança o Ouest France.

O presidente francês, Emmanuel Macron, já veio dizer que os seus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias e agradeceu aos serviços de emergência.