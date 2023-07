"Inaceitável", "censurável", "vergonhosa". Campanha angaria mais de 1,3 milhões de euros para a família do polícia que matou jovem de 17 anos em França

A família do polícia que matou um jovem de 17 anos, em França, vai receber mais de 1,3 milhões de euros, naquele que é um desenvolvimento dos violentos protestos no país e que está a causar polémica. O valor é o resultado de uma campanha de angariação de fundos organizada pelo político de extrema-direita Jean Messiha no site GoFoundMe. A campanha está a provocar uma nova onda de indignação no país.

Angariar cerca de 50 mil euros para a família do agente era o objetivo, mas em quatro dias o valor foi amplamente superado, contando com o donativo de mais de 46 mil pessoas. A campanha, intitulada “apoio para a família do polícia de Nanterre”, está, no entanto, a ser condenada por políticos e ativistas franceses, que apelaram ao seu término.

Um desses casos foi Olivier Faure, representante do Partido Socialista francês e membro da Assembleia Nacional, que afirmou que a angariação de fundos é "vergonhosa".

Também o grupo de ativistas Sleeping Giants pediu o fim da campanha, que dizem ser “inaceitável e censurável”.

⚠️Dear @gofundme



Could you pls urgently determine whether you find the French fundraiser "Soutien pour la famille du policier de Nanterre" to be unacceptable and objectionable, as per your ToS?!

Its sheer existence inflames the sentiment of injustice and furthers tensions

1/3 pic.twitter.com/8z5EpnyzVL