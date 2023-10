Um morto e dois feridos em ataque em escola em França

Um morto e dois feridos graves é o balanço de um ataque com arma branca, esta sexta-feira, numa escola secundária em Arras, cidade no norte de França, de acordo com a imprensa francesa.

O morto é um dos professores da Escola Secundária Gambetta-Carnot, em Arras. Os feridos são funcionários da escola. Nenhum aluno ficou ferido neste incidente, segundo o Libération.

“O autor do crime foi preso pela polícia”, esclareceu então o ministro do Interior, Gérald Darmanin, no Twitter.

Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L’auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023

O atacante entrou na escola com facas nas mãos. Várias pessoas tentaram controlá-lo. A polícia foi imediatamente chamada.

As motivações do atacante não são ainda conhecidas.