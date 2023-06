Sites de notícias e do Governo falsificados, contas nas redes sociais também: França desmonta ciberataque russo, o que se sabe

"O tratado tornou-se algo do passado". Rússia abandona em definitivo tratado sobre armas convencionais em novembro

As autoridades francesas evitaram um ciberataque no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês que dizem estar associado a uma "campanha de manipulação de informações digitais" promovida por "atores russos".

"Esta campanha consiste, em particular, na criação de falsas páginas de web que se fazem passar por media nacionais e sites do governo, bem como a criação de contas falsas nas redes sociais", adianta a ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, citada em comunicado divulgado no site oficial da Diplomacia Francesa.

De acordo com a governante, o VIGINUM, o serviço de vigilância e proteção contra a interferência digital estrangeira, conseguiu detetar esta campanha antecipadamente, inclusive uma "tentativa de roubo da identidade" do website oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que permitiu às autoridades competentes tomarem "medidas preventivas" para "frustrar notavelmente" a tentativa de ataque.

"As investigações conduzidas pela VIGINUM chamaram a atenção para numerosos elementos que revelam o envolvimento de indivíduos russos ou falantes de russo e várias empresas russas na criação e condução da campanha. A VIGINUM também observou que várias entidades estatais russas ou entidades afiliadas ao Estado russo participaram da distribuição de determinados conteúdos produzidos como parte da campanha", pode ler-se no comunicado.

A ministra francesa dos Negócios Estrangeiros termina a nota a "condenar estas ações que não são dignas de um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU", referindo-se assim à Federação Russa, e garantiu: "Nenhuma tentativa de manipulação vai deter a França no seu apoio à Ucrânia face à agressão russa".