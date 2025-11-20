Ia ao médico: a viagem de carro era de 25 km. Mas enganou-se, conduziu 2.000 km e acabou na Croácia - TVI

Ia ao médico: a viagem de carro era de 25 km. Mas enganou-se, conduziu 2.000 km e acabou na Croácia

  • TVI
  • Há 2h e 58min
Estrada

O que devia ser uma viagem curta acabou por ser um percurso inesperado para bem longe do destino pretendido

Uma viagem de cerca de 25 quilómetros transformou-se em quase 2.000 para um homem de 85 anos, que só queria ir a uma consulta médica. O homem saiu de Châtillon-sur-Thouet, em França, e 20 horas depois estava... na Croácia.

A 4 de novembro, o octogenário era esperado numa reunião de uma associação de que faz parte, mas não apareceu. Os dois filhos e vizinhos também estranharam a ausência de notícias e alertaram os serviços de urgência. 

Os bombeiros de Parthenay foram à residência do homem e encontraram a casa vazia. As autoridades foram contactadas e localizaram o sinal do seu telemóvel

A culpa foi do GPS?

Ligaram-lhe e este contou que estava num hotel em Brela, no sul da Croácia. O octogenário disse que tinha confiado no GPS e que não compreendia o que tinha acontecido.

Segundo publicações francesas, o homem nunca teria apresentado qualquer distúrbio cognitivo ou problemas de desorientação.

