Desaparecimento de Émile: dois meses depois, mergulhadores fizeram buscas num lago

Autoridades francesas terminaram buscas por Émile. Tudo o que se sabe sobre o desaparecimento do menino de dois anos

Uma equipa de mergulhadores da polícia francesa foi mobilizada na terça-feira para fazer buscas num lago, a algumas centenas de metros da aldeia onde Émile desapareceu há cerca de dois meses, noticiam os meios de comunicação franceses. Essas buscas foram confirmadas pelo Ministério Público de Aix-en-Provence, que adiantou, no entanto, que não houve qualquer desenvolvimento no caso.

Durante boa parte do dia, os mergulhadores inspecionaram o lago com uma superfície superior a 1.000 m2 e uma profundidade entre dois e três metros.

Mais de dois meses após o desaparecimento de Émile, de dois anos e meio, na comuna de Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), o seu paredeiro continua a ser desconhecido.

O menino desapareceu depois de ter chegado a Haut-Vernet com os avós para passar férias, enquanto brincava no jardim, tendo sido visto pela última vez por dois vizinhos às 17:15 do dia 8 de julho.

Cinco dias após o desaparecimento, as buscas foram dadas por terminadas. As autoridades investigaram 30 casas e edifícios, 12 veículos e entrevistaram 25 pessoas e toda a comunidade de Haut-Vernet se mobilizou para procurar o menino ao longo dos 12 hectares de terreno, mas sem qualquer sinal dele.

Terminadas as buscas, a investigação entrou numa nova fase, na qual as autoridades se concentraram na “análise do volume considerável de informação e elementos recolhidos”.