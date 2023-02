Um estudante do ensino secundário, de 16 anos, foi detido depois de ter esfaqueado uma professora espanhola, de 50 anos, até à morte numa escola da cidade francesa de Saint-Jean-de-Luz.

De acordo com o jornal francês Sud Ouest, o ataque aconteceu na escola secundária Saint-Thomas d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz, esta quarta-feira de manhã, enquanto a professora estava a dar uma aula.

O ataque foi confirmado pelo procurador local, Jerome Bourrier, que adiantou que a polícia deslocou-se ao local.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, encontraram a professora com vários ferimentos no peito e, apesar dos esforços, a docente viria a morrer no local. Não se sabe o que motivou o ataque.

Para a escola foram ainda enviadas equipas de psicólogos para prestar auxílio aos alunos que assistiram ao ataque.

Quer o autarca de Saint-Jean-de-Luz quer o ministro da Educação francês deslocaram-se ao estabelecimento de ensino.