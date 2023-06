Português morre enquanto trabalhava nas obras em França devido a golpe de calor

Um operário português, de 40 anos, morreu na obra onde estava a trabalhar, no antigo museu do automóvel em Orgon, na estrada de Avignon, em França. Terá sofrido um ataque cardíaco devido ao calor, apontam as autoridades francesas chamadas ao local.

Eram cerca das 17.00 (16.00 em Portugal) de segunda-feira quando a gendarmerie de Orgon foi chamada ao local.

O homem não caiu nem apresentava golpes, e foi isso que levou as autoridades a suspeitarem de um golpe de calor como causa da morte do português.

Os agentes de inspeção do trabalho estão em contacto com os responsáveis da obra para esclarecer a situação, segundo jornal Le Provence.

Os termómetros marcaram temperaturas muito altas esta segunda-feira - mais de 35º - e em Marselha foram mesmo batidos recordes (chegaram aos 38º).