Uma mulher e sete crianças morreram, esta segunda-feira de madrugada, em Charly-sur-Marne, em Aisne, em França, avança a BFMTV, que cita fonte da polícia local.

De acordo com o jornal, as crianças, cinco meninas e dois meninos, têm entre dois e 14 anos. A família dormia no segundo andar quando o fogo começou.

Um homem, pai de três das crianças, foi retirado da casa em chamas e levado para o hospital com ferimentos graves.

O alerta foi dado por um vizinho às 00:52.

O incêndio foi dado como extinto ao início da manhã.