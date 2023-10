Museu do Louvre retira visitantes e encerra este sábado por "razões de segurança"

O Museu do Louvre, em Paris, encerrou este sábado depois de retirar todos os visitantes do interior das instalações, avança a agência AFP.

"O Louvre recebeu uma mensagem escrita que diz que existe um risco para o museu e seus visitantes", disse à AFP uma porta-voz da instituição. "Decidimos evacuá-lo e encerrá-lo por hoje, enquanto são realizadas as necessárias verificações", acrescentou.

