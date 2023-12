Um morto e um ferido confirmados após ataque a pedestres em Paris

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de um homem atacar pessoas que circulavam no centro de Paris, informa a agência Reuters.

O ministro do Interior de França alertou a população para evitar aquela zona da capital.

"A polícia acaba de prender corajosamente um agressor que atacava pedestres em Paris, perto do Quai de Grenelle. Um morto e um ferido a ser tratado pelos bombeiros. Por favor, evitem a área", escreveu o ministro do Interior, Gerald Darmanin, na rede social X (antigo Twitter), este sábado.

Segundo a Agência France-Press (AFP), testumunhas dizem que o suspeito gritou "Allahu Akbar" antes de começar a esfaquear pessoas na rua, aleatoriamente.

Entretanto, o Visegrád 24, deu conta de mais uma pessoa ferida no ataque.

