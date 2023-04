Uma criança de cinco anos foi encontrada sem vida num apartamento em França, dentro de um saco do lixo.

A polícia francesa encontrou o corpo da menina numa casa habitada por um adolescente de 16 anos e pela sua mãe, a poucos metros da residência da família da vítima, em Rambervillers, região de Vosges. Segundo a agência noticiosa AFP, o jovem foi detido e teria historial de abusos sexuais.

O suspeito teria deixado recentemente um instituto psiquiátrico e, nas últimas semanas, tinha sido visto a andar de bicicleta pelo bairro e a abordar crianças.

De acordo com o jornal La Voix du Nord, os pais da menina eram romenos e foram eles que denunciaram o desaparecimento da filha às autoridades.

Não são claros os contornos do que aconteceu, mas o autarca de Rambervillers indicou, em conferência de imprensa, esta tarde que "as 40/50 câmaras de vigilância do município vão permitir verificar o que se passou".