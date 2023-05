Os confrontos eclodiram em Paris esta segunda-feira, 1 de Maio, dia tradicional das marchas dos sindicatos, na sequência das alterações extremamente impopulares ao sistema de pensões francês, aprovadas no mês passado.

Um dos maiores sindicatos franceses, a CGT, tinha convocado protestos “históricos” após meses de agitação e greves generalizadas que levaram à paragem dos transportes e à acumulação de lixo nas ruas de Paris.

Uma equipa da CNN no terreno testemunhou cenas caóticas dos protestos, tendo observado fogo-de-artifício e outros projéteis lançados contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo enquanto recuava e se reagrupava. Antes do protesto, a polícia tinha alertado para um risco acrescido de violência, com pelo menos 30 pessoas detidas em resultado das manifestações de segunda-feira, segundo a BFMTV, parceira da CNN.

Os manifestantes estavam a puxar à força dos braços da polícia civis que estava a ser detidos.

Um agente atingido por um cocktail Molotov recebeu tratamento depois de ter sofrido o que pareciam ser “queimaduras graves”, segundo um porta-voz da polícia de Paris.

Protestos no 1 de Maio de 2023 em Paris, depois de o Governo ter aprovado no Parlamento uma lei impopular sobre a reforma das pensões. Foto AP

Polícias nas manifestações de segunda-feira, com confrontos ferozes entre agentes de segurança e manifestantes que levaram a dezenas de detenções. Foto Ap

O Conselho Constitucional francês, que desempenha um papel semelhante ao do Supremo Tribunal [em Portugal], aprovou em abril a parte mais controversa da reforma - o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos.

Apesar da decisão, alguns dos poderosos sindicatos franceses afirmam que vão continuar a lutar, sendo que a questão que se coloca agora é se esta revolta vai assolar o resto do mandato de Macron ou se vai desaparecer das ruas.

Eis o que precisa de saber sobre as reformas das pensões.

Porque é que isto é tão importante para os franceses?

Para os franceses, “nunca se tratou da idade da reforma”, diz o politólogo Dominique Moïsi, “mas do equilíbrio entre o trabalho e a vida”.

A reforma das pensões é, desde há muito, uma questão espinhosa em França. Em 1995, uma semana de protestos em massa forçou o governo de então a abandonar os planos de reforma das pensões do sector público. Em 2010, milhões de pessoas saíram à rua para se oporem ao aumento da idade da reforma em dois anos, para os 62 anos, e em 2014 novas reformas foram alvo de manifestações generalizadas.

“De cada vez que há oposição da opinião pública, aos poucos o projeto é aprovado e, basicamente, a opinião pública fica resignada”, disse Pascal Perrineau, da Universidade Sciences Po.

Para muitos em França, o sistema de pensões, tal como o apoio social em geral, é visto como a base das responsabilidades do Estado e da relação com os seus cidadãos.

O sistema social pós-Segunda Guerra Mundial consagrou os direitos a uma pensão e a cuidados de saúde financiados pelo Estado, que têm sido ciosamente guardados desde então, num país onde o Estado há muito que desempenha um papel proactivo na garantia de um determinado nível de vida.

A forma como Macron fez aprovar estas reformas - contornando uma votação parlamentar - inflamou as tensões tanto quanto o seu conteúdo, concentrando a raiva no próprio Presidente.

“Acho que nunca na história da Quinta República vimos tanta raiva, tanto ódio contra o nosso Presidente. Lembro-me que, quando era um jovem estudante, estava nas ruas de Paris em Maio de 68 e havia rejeição do General de Gaulle, mas nunca este ódio pessoal”, disse Moïsi.

Porque é que Macron tem sido tão determinado nesta matéria, apesar de ser impopular?

Macron é, acima de tudo, um presidente com espírito empresarial. Tornar a França mais favorável aos negócios e o governo mais eficiente tem sido o centro da sua missão.

O jovem presidente fez das reformas sociais, especialmente do sistema de pensões, uma política emblemática da sua reeleição em 2022.

Para o gabinete de Macron, o problema é o dinheiro. O atual sistema - que depende da população ativa para pagar um grupo etário crescente de reformados - já não é adequado ao seu objetivo, diz o governo.

O ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, afirmou que, se não forem tomadas medidas imediatas, o défice das pensões atingirá mais de 12 mil milhões de euros por ano até 2027. Referindo-se aos opositores das reformas, Dussopt disse à BFMTV, afiliada da CNN: “Será que eles imaginam que se fizermos uma pausa nas reformas, vamos fazer uma pausa no défice?”

Vale a pena notar que o aumento da idade da reforma manterá a França abaixo da norma europeia e de muitas outras economias desenvolvidas.

As pensões do Estado em França são também mais generosas do que noutros países. Com um peso de quase 14% do PIB em 2018, a despesa do país com as pensões do Estado é maior do que na maioria dos outros países, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O que se segue?

A decisão do Conselho Constitucional significa que as reformas vão avançar.

A partir de setembro, os primeiros reformados terão de esperar mais três meses pelas suas pensões do Estado. Com aumentos regulares e graduais, em 2030 a idade da reforma chegará aos 64 anos.

Os manifestantes não se deixam abater. Um deles disse aos jornalistas, logo a seguir à decisão, que iria “lutar até esta reforma ser abandonada”.

Entre janeiro e meados de abril, apesar da violência esporádica, o apoio aos protestos cresceu cerca de 11%, segundo dados da sondagem IFOP em parceria com a Fiducial/Sud Radio.

Em contrapartida, durante os protestos dos coletes amarelos, iniciados em oposição à subida dos preços dos combustíveis, a violência foi gradualmente fazendo diminuir o apoio do público. O facto de estes protestos contra as pensões continuarem a suscitar tanta boa vontade popular é um sinal sinistro para os planos futuros de Macron.

A dimensão e a violência dos protestos contra as pensões aumentaram quando Macron forçou a aprovação da legislação na câmara baixa do país sem votação. Desde então, uma minoria determinada tem continuado a protestar - e um grupo muito mais pequeno a envolver-se em atos de violência. Para já, com a aprovação da lei, o ímpeto pode ter-se afastado dos protestos de rua em massa, mesmo que alguns surtos continuem.

Mas para um eleitorado que, na sua maioria, não escolheu Macron como primeira opção, as marchas de 1 de Maio serão um barómetro dessa raiva, disse à CNN o cineasta David Dufresne, que realizou um documentário sobre os protestos dos coletes amarelos.

“A democracia na rua está de volta”, afirmou.

Onde é que isto deixa Macron?

Macron ainda não há muito tempo no seu segundo mandato, tendo sido reeleito em 2022, e ainda tem quatro anos para servir como líder do país. Dado que os presidentes franceses têm mandatos fixos, a sua posição é segura.

Após a aprovação das reformas, o seu governo apresentou uma série de políticas prometendo financiamento adicional para os serviços públicos - incluindo os salários dos enfermeiros e dos professores -, medidas mais rigorosas em matéria de imigração e mais ações ambientais, numa tentativa de recuperar o apoio da opinião pública. Mas os esforços de Macron para reconquistar o apoio da opinião pública podem já ter sido abandonados.

Olhando para as próximas eleições presidenciais em 2027 - ainda muito distantes no horizonte político - a raiva que Macron provocou nas ruas do país não augura nada de bom para as hipóteses do seu partido.

Embora os sindicatos tenham liderado os protestos, os políticos da oposição, os aliados políticos e até alguns membros do seu próprio partido apoiaram os manifestantes.

Macron tem prosseguido com os seus planos, apesar da forte oposição.

Numa repetição da segunda volta das presidenciais de 2024, com Marine Le Pen, da extrema-direita, a enfrentar um candidato do partido de Macron, esta raiva popular pode ser suficiente para dar uma pausa aos eleitores que apoiaram Macron apenas para travar a extrema-direita.

“Ele não conseguiu vender a sua lógica e racionalidade”, disse Moïsi, comparando Macron a Barack Obama, cujo segundo mandato deu lugar à presidência de Donald Trump.

Enquanto a cruzada reformista de Macron continua, a controvérsia das pensões pode acabar por forçá-lo a negociar mais, adverte Perrineau - embora ele observe que o presidente francês não é conhecido por compromissos.

A sua tendência para ser “um pouco imperioso, um pouco impaciente” pode tornar as negociações políticas mais difíceis, disse Perrineau.

Isso, acrescenta, é “talvez o limite do macronismo”.