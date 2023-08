França: 9 mortos após incêndio em casa de acolhimento de pessoas com deficiência física

Pelo menos nove pessoas morreram após um incêndio numa casa de acolhimento de pessoas com deficiência física que deflagrou na manhã desta quarta-feira em Wintzenheim, França.

“Infelizmente, não há muitas dúvidas: todas essas pessoas estavam na casa e não puderam sair” e, por isso, “potencialmente morreram”, disse o secretário-geral da autarquia de Haut-Rhin, Christophe Marot, citado pelo Le Monde.

De acordo com o Le Parisien, o alerta foi dado às 06:30 (hora local, mais uma do que em Lisboa) e foram retiradas 17 pessoas do local, tendo uma sido transportada para o hospital com “relativa emergência” por estar em “estado de choque”. Nas primeiras informações dava-se conta do desaparecimento de 11 pessoas, tendo as autoridades locais alertado logo para a possibilidade de estarem mortas.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, afirmou, numa publicação feita no X (antigo Twitter), que “várias vítimas devem ser lamentadas”.

Un incendie s’est déroulé tôt ce matin dans une structure accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin. En dépit de l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. L’intervention se poursuit. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2023

“O centro operacional de incêndio e resgate do departamento de Haut-Rhin (Codis) adianta que não há a “certeza se as pessoas ficaram [no lar] e quantas [ficaram]”.

No local estão 76 bombeiros e 40 elementos da Gendarmaria Nacional, tendo o fogo sido controlado rapidamente, como relata o Le Monde, no entanto, o edifício ficou totalmente destruído.