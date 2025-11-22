Jovem francês esfaqueado após roubo violento em Lisboa

Um jovem de 22 anos, de nacionalidade francesa, foi vítima de um assalto violento na Avenida Almirante Reis na noite desta sexta-feira.

A TVI e CNN Portugal apuraram que o crime ocorreu por volta das 20:00, quando dois indivíduos o abordaram e o agrediram com recurso a uma arma branca.

Durante o ataque, os assaltantes roubaram à vítima um telemóvel, a carteira pessoal e 100 euros. O jovem sofreu vários golpes, incluindo ferimentos graves na zona da cabeça e do pescoço, sendo rapidamente assistido e transportado para o Hospital de São José.

As autoridades estão a investigar o caso e procuram identificar os dois suspeitos, que se colocaram em fuga após o crime. A Polícia de Segurança Pública mantém diligências ativas para localizar os autores do assalto.