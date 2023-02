“Recomendamos evitar 'os' rótulos gerais e muitas vezes desumanizantes, como os pobres, os doentes mentais, os franceses, os deficientes, os com formação universitária.” O tweet da página do Livro de Estilo da Associated Press parecia claro e inofensivo, mas, para muitos, esteve longe disso.

A inclusão de “os franceses” fez a agência de notícias norte-americana apagar a publicação do Twitter após uma série de críticas, algumas acesas, outras mais em tom de brincadeira, como fez a comediante e argumentista Jen Kirkman. “Podemos continuar a dizer 'Le French’?

Can we still say Le French.

A jornalista do Lansing State Journal Krystal Nurse foi mais longe e brincou que “os franceses não caem sem uma luta”.

the French don’t go down without a fight

A própria embaixada da França nos Estados Unidos decidiu alinhar na brincadeira.

I guess this is us now... https://t.co/YFybgfI2AB pic.twitter.com/LrKvgjiw1X

“Então, pessoas que são francesas? Isso parece mal feito”, questionou Edward Luce, editor do Financial Times. “Pessoas que vivem o francesismo”, atirou o jornalista Ben Collins, em resposta ao tweet da agência.

So “people who are French”? This seems clunky.

“Excluímos o tweet anterior por causa de uma referência inadequada aos franceses. Não tivemos a intenção de ofender. Escrever para franceses, cidadãos franceses, etc, é bom. Mas ‘os’ termos para qualquer povo podem soar desumanos e implicar um monólito em vez de diversos indivíduos”, justificou a Associated Press.

We deleted an earlier tweet because of an inappropriate reference to French people. We did not intend to offend.



Writing French people, French citizens, etc., is good. But "the" terms for any people can sound dehumanizing and imply a monolith rather than diverse individuals.