Relação agrava penas de Francisco J. Marques e Diogo Faria pela divulgação de emails do Benfica no Porto Canal 

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu agravar as penas de Francisco J. Marques e Diogo Faria pela divulgação, no Porto Canal, do conteúdo de emails trocados por dirigentes do Benfica que tinham sido obtidos de forma ilícita pelo hacker Rui Pinto.

No acórdão a que a CNN Portugal teve acesso, Francisco J. Marques passa de 1 ano e 10 meses de prisão com pena suspensa para 2 anos e meio, suspensos. Quanto a Diogo Faria, o tribunal decidiu agravar a decisão da primeira instância de 9 meses de prisão suspensos para 1 ano e 5 meses igualmente suspensos.

Ou seja, o Tribunal da Relação considerou improcedente o recurso das defesas, dando procedência ao recurso do assistente - o Benfica.

Estão ainda obrigados os arguidos a zelarem pela publicação da decisão judicial num jornal generalista de grande tiragem e em emissão televisiva do Porto Canal em horário nobre.

Quanto a Júlio Magalhães, à data diretor de informação do Porto Canal, mantém-se a absolvição já decidida na primeira instância.

Os advogados do Benfica, João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício, já reagiram à decisão: "A improcedência do recurso dos arguidos e a procedência do nosso, com o consequente agravamento da condenação dos arguidos, reforça a satisfação que a sentença da primeira instância já nos dera, reafirmando-se agora que não vale e não pode valer tudo."