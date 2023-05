Polícia detém homem suspeito de matar a tiro cinco vizinhos nos EUA

A polícia do estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, anunciou ter detido o suspeito de ter matado a tiro cinco vizinhos após um deles se ter queixado do barulho, na sexta-feira.

Francisco Oropeza, 38 anos, foi detido na terça-feira, quatro dias depois, na cidade de Cleveland, a cerca de 72 quilómetros a norte da capital do estado, Houston, disse o xerife do condado de Montgomery, Rand Henderson.

O suspeito, de nacionalidade mexicana, foi detido sem incidentes, disse Henderson. O xerife não mencionou se Oropeza estava armado nem como as autoridades descobriram onde se encontrava o suspeito.

Mais de 250 agentes de várias forças de segurança, assim como drones e cães, participaram na caça ao homem por Oropeza, que incluiu vasculhar uma floresta densamente arborizada a alguns quilómetros do local do tiroteio.

O governador do Texas Greg Abbott tinha no fim de semana oferecido uma recompensa de 50 mil dólares (45 mil euros) a qualquer pessoa que tivesse informações que levassem à detenção de Oropeza.

Ao anunciar a recompensa, o republicano descreveu todas as cinco vítimas, de nacionalidade hondurenha, como “imigrantes ilegais”, uma afirmação falsa que originou críticas e levou o gabinete de Abbott a pedir desculpas públicas na segunda-feira.

Oropeza tinha sido deportado quatro vezes para o México, de acordo com as autoridades de imigração dos EUA, a última das quais em janeiro de 2012.

O suspeito era conhecido na vizinhança de Cleveland porque gostava de disparar armas no jardim da sua casa e a polícia já tinha sido chamada a intervir algumas vezes, disse no sábado o xerife do condado de San Jacinto, Greg Capers.

Na noite de sexta-feira, o homem estava novamente a disparar quando foi abordado por um vizinho que lhe pediu que parasse porque já era tarde e estavam a tentar adormecer um bebé.

O suspeito respondeu invadindo a casa dos vizinhos, onde viviam dez pessoas naturais das Honduras, e matando cinco delas, incluindo uma criança de 9 anos, como se fosse uma "execução", descreveu Capers.

De acordo com o Gun Violence Archive (GVA), um projeto sem fins lucrativos que regista eventos de violência armada nos Estados Unidos, houve 176 tiroteios em massa desde o início de 2023

O Texas enfrentou vários tiroteios em massa nos últimos anos, incluindo o ataque do ano passado numa escola em Uvalde, que vitimou 19 alunos e dois professores.

Os líderes republicanos do Texas têm rejeitado repetidamente os apelos a novas restrições ao porte e uso de armas de fogo, inclusive este ano, em protestos liderados por várias famílias cujos filhos foram mortos em Uvalde.

Na segunda-feira, a Casa Branca voltou a pedir ao Congresso que aprove leis que restrinjam o uso de armas de fogo.