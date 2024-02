Se alguma vez preparou peitos de frango para uma refeição ou se deparou com restos de frango assado, provavelmente já se perguntou durante quanto tempo o frango cozinhado se aguenta bom. Aqui, explicamos quanto tempo dura o frango no frigorífico e partilhamos dicas para o utilizar.

Quanto tempo dura o frango cozinhado no frigorífico?

De acordo com as recomendações do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), os restos de frango cozinhado devem ser refrigeradas a 4 graus Celsius (ou menos) e concumidos nos 3 a 4 dias seguintes. O USDA observa que, embora a refrigeração retarde o crescimento bacteriano, não o impede.

Como guardar o frango cozinhado no frigorífico

Quando o frango estiver cozinhado e já arrefecido, coloque-o no frigorífico no prazo de duas horas após ter ficado à temperatura ambiente. Guarde as sobras de frango num recipiente hermético no frigorífico (a 4 graus Celsiu ou menos). Idealmente, deve etiquetar o recipiente com a data e o conteúdo.

Como é que sei se o frango cozinhado se estragou?

O frango cozinhado deve estar seco e firme ao toque. Saberá que se estragou se tiver uma textura viscosa ou se estiver mole ao toque. O USDA afirma que as bactérias de deterioração também podem fazer com que as aves adquiram uma cor escura ou desenvolvam um odor desagradável, por isso deite-as fora se cheirarem mal ou escurecerem (ou desenvolverem um tom esverdeado ou amarelado). Em caso de dúvida, deite fora.

Como utilizar o frango cozinhado

Os restos de frango cozinhado são uma bênção para ter à mão para almoços rápidos, como em tigelas de cereais e saladas. As sandes também são uma boa ideia, quer esteja a cortar as sobras destinadas a rolos de salada de frango, a cortá-las para frango grego numa pita ou a ser criativo com um Bahn Mi de frango com salada de couve-maçã.

Também pode utilizar o frango cozinhado em qualquer receita que exija frango assado desfiado, especialmente em clássicos reconfortantes como Enchiladas de Frango e Queijo, Tarte de Frango, Quiche Cordon Bleu de Frango ou Macarrão com Queijo de Frango e mozarela. Por falar em comida reconfortante, o frango cozinhado faz maravilhas em caçarolas acolhedoras.

Outras formas inteligentes de utilizar as sobras de frango são as empadas de peru com abóbora e couve (substituindo o peru por frango), o arroz frito de frango Teriyaki (basta adicionar o frango em cubos no final da cozedura para aquecer) e batatas doces recheadas com frango e queijo saudáveis.