Rapou-lhe o cabelo, as sobrancelhas e obrigou-o a tomar medicamentos: australiana condenada por fingir que filho tinha cancro - TVI

Rapou-lhe o cabelo, as sobrancelhas e obrigou-o a tomar medicamentos: australiana condenada por fingir que filho tinha cancro

  • TVI
  • MSM
  • Há 43 min
Crianças

Enganou família, amigos e a comunidade escolar para garantir donativos que alimentavam vida de luxo

Uma australiana usou o filho num esquema destinado a angariar dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso: fingiu que a criança de seis anos tinha cancro. Agora, foi condenada a quatro anos e três meses de prisão.

Para sustentar a mentira, a arguida rapou o cabelo e as sobrancelhas do menino, colocou-lhe ligaduras na cabeça e nas mãos e administrou-lhe medicamentos - analgésicos e suplementos alimentares.

Além disso, forçou o filho a usar uma cadeira de rodas e limitou as suas atividades diárias para que as pessoas acreditassem que a criança fazia radioterapia, escreve a BBC, citando meios de comunicação locais.

Segundo foi relatado em tribunal, tudo começou após uma consulta do menino a um oftalmologista, na sequência de um acidente. A partir daí a mãe passou a dizer aos familiares, amigos e à comunidade escolar que a criança sofria de cancro ocular.

A arguida, de 45 anos, declarou-se culpada de uma acusação de atos suscetíveis de causar danos ao filho e de dez crimes de fraude. O juiz do Tribunal Distrital descreveu a sua atuação como "cruel", "calculada" e "manipuladora".

A defesa argumentou que a arguida desenvolveu um vício no jogo após a pandemia e que aproveitou o acidente do filho, sem intenção de magoá-lo. O advogado classificou os atos como um "erro de julgamento grave e monumental", motivado por dificuldades financeiras e por viver acima das suas possibilidades.

Menos compreensivo foi o marido, que chegou a ser acusado, mas viu o processo ser arquivado. À saída do tribunal, disse aos jornalistas que "nenhuma sentença poderá justificar o que foi feito" aos filhos, aponta a Australian Broadcasting Corporation.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

01:30

Ainda tinha cinto de segurança quando foi atingido à queima-roupa: homem de 53 anos baleado em Camarate

Hoje às 13:59
1

Incêndio em prédio na Amadora faz 11 feridos, quatro são agentes da PSP

Hoje às 12:50
2
02:48

Quanto se poupa afinal com um carro elétrico em plena crise do petróleo?

Ontem às 21:41
3

"Não vi agressões". Marina Mota e outras testemunhas fragilizam acusação a António Pedro Cerdeira

Hoje às 12:15
4
02:08

Empresário português apanhado com cinco milhões de euros escondidos na bagageira do carro

Ontem às 22:52
5
01:17

Quatro jovens atletas de Albufeira suspeitos de terem coagido colega de 14 anos a atos de natureza sexual

Ontem às 21:36
6

1º de Maio: hipermercados abertos com críticas

1 mai 2011, 11:15
7
01:28

Cristiano tem 970 motivos para gritar “siiiiiiiiiii”

Hoje às 14:17
8
01:00

Terror em Sevilha. Cabo partiu-se em carrossel: há feridos, incluindo crianças

Ontem às 10:05
9
01:20

Três dias em coma. Criança de nove anos comeu gomas com droga

Hoje às 13:47
10
05:14

“Aos 10 anos, a maioria das crianças nas escolas já viu pornografia nos telemóveis"

Hoje às 09:50
11
07:07

Tem crédito à habitação? Veja quanto vai pagar a mais

Hoje às 09:43
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Incêndio em prédio na Amadora faz 11 feridos - quatro são agentes da PSP

Hoje às 12:50
01:30

Ainda tinha cinto de segurança quando foi atingido à queima-roupa: homem de 53 anos baleado em Camarate

Hoje às 13:59
01:20

Três dias em coma. Criança de nove anos comeu gomas com droga

Hoje às 13:47

Rapou-lhe o cabelo, as sobrancelhas e obrigou-o a tomar medicamentos: australiana condenada por fingir que filho tinha cancro

Há 43 min

"Não vi agressões". Marina Mota e outras testemunhas fragilizam acusação a António Pedro Cerdeira

Hoje às 12:15
02:10

Este cemitério esteve 25 anos ao abandono: vai finalmente ser útil

Hoje às 14:05
01:28

Cristiano tem 970 motivos para gritar “siiiiiiiiiii”

Hoje às 14:17
01:21

Tem crédito à habitação? Veja quanto vai pagar a mais

Hoje às 14:09
01:11

Tem o depósito vazio? Vai poupar se for este fim de semana à bomba

Hoje às 14:13
01:17

Quatro jovens atletas de Albufeira suspeitos de terem coagido colega de 14 anos a atos de natureza sexual

Ontem às 21:36
02:08

Cinco milhões de euros escondidos numa carrinha: a descoberta que surpreendeu a PJ

Ontem às 22:52
02:48

Quanto se poupa afinal com um carro elétrico em plena crise do petróleo?

Ontem às 21:41