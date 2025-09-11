Ministério Público alerta para burla com cartão Continente para roubar dados bancários

Fraudes com números de telefone mais do que duplicam em 2025 e Anacom quer nova lei

O Ministério Público (MP) alertou esta quinta-feira para uma burla que usa ilicitamente o nome dos supermercados Continente e o respetivo cartão de fidelização, visando obter dados de cartões bancários em troca de uma falsa recompensa por pontos acumulados.

Num alerta publicado na página da internet da Procuradoria-Geral da República (PGR), o gabinete do cibercrime da PGR informa que as mensagens não são do Continente nem de qualquer entidade ou servidor autorizado a emiti-las, sendo a sua origem invariavelmente de um número de telefone mascarado, cuja titularidade legitima pertence a um terceiro, desconhecedor deste procedimento criminoso.

Esta campanha de 'phishing' tem como objetivo obter dados de cartões de crédito de vítimas indiscriminadas, e começa com a expedição de mensagens fraudulentas para muitos destinatários.

Nas mensagens é incluída informação para levar o destinatário a acreditar que foram expedidas pelos supermercados Continente, e aliciam a beneficiar de vantagens concedidas a titulares de cartão de fidelização, que estão prestes a expirar, incitando a aceder de imediato ao 'link' facultado, que contém sempre a expressão “cartaocontinente”.

Tais mensagens devem ser ignoradas e apagadas, sem resposta, e caso tenha sido facultado indevidamente dados do cartão, deve ser contactado o banco emissor e cancelado aquele cartão, indica ainda o MP.