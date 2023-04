Mary Austin, ex-companheira de Freddie Mercury e uma das pessoas mais importantes na vida do artista, vai colocar à venda 1.500 artigos que pertenciam à estrela dos Queen, e que inclui algumas das suas letras manuscritas e figurinos.

Depois da sua morte, em 1991, Freddie Mercury deixou a casa, em Londres, e todo o seu recheio a Mary Austin.

Um dos destaques do leilão, que terá lugar em setembro, será a letra escrita à mão para um dos maiores hinos dos Queen, "We Are The Champions", que inclui harmonias e acordes, num total de nove páginas. Deverá ser vendido por mais de 200 mil euros.

Em entrevista à BBC, Mary Austin explica que este conjunto mostra “o processo criativo do artista, do desenvolvimento do trabalho, os riscos, o repensar, a reformatação".

Entre os pertences que serão leiloados pela Sotheby's, em Londres, está o colete favorito de Freddie Mercury, a guitarra acústica com que gravou "Crazy Little Thing Called Love" e até a sua famosa coroa, uma réplica da coroa de Santo Eduardo.

Mary Austin e Freddie Mercury viveram juntos seis anos. Mesmo após Mercury admitir a sua homossexualidade, permaneceram muito próximos e Mary cuidou dele inclusive quando o cantor ficou doente, depois de ter contraído o vírus da sida.

Mercury chegou mesmo a dizer sobre Mary: "Não tenho muitas pessoas a quem recorrer. A única, se estamos a falar sobre isso, é Mary."

Mary Austin raramente falou em público desde a morte de Mercury, mas confidenciou à BBC que ele ainda é uma grande parte de sua vida. "Sinto falta da diversão, do humor, do seu calor, da sua energia", lembrou.

A casa Garden Lodge, em Kensington, Londres, permaneceu praticamente como Mercury a deixou durante três décadas, com os seus móveis antigos e obras de arte. Há gravuras de Matisse e Chagall penduradas nas paredes pintadas de amarelo da sala de jantar e um retrato de Picasso exposto por cima da mesa da cozinha.