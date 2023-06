Morreu Frederic Forrest, ator de “Apocalypse Now”

O ator norte-americano Frederic Forrest, que interpretou Jay “Chef” Hicks em “Apocalypse Now” (1979), de Francis Ford Coppola, morreu na sexta-feira aos 86 anos, adiantou a imprensa especializada em cinema dos Estados Unidos.

Forrest morreu na sua residência em Santa Mónica, na Califórnia, após doença prolongada, confirmou o amigo e também ator Barry Primus ao The Hollywood Reporter.

No Twitter, a atriz Bette Midler, que contracenou com Forrest em “A Rosa” (1979), considerou-o “um ator notável e um ser humano brilhante”.

The great and beloved Frederic Forrest has died. Thank you to all of his fans and friends for all their support these last few months. He was a remarkable actor, and a brilliant human being, and I was lucky to have him in my life. He was at peace.”