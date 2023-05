Frederico Pinheiro diz ter sido "ameaçado pelo SIS" e "injuriado e difamado" por Costa e Galamba

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas acusou o pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) de o ter ameaçado, afirmando também ter sido injuriado e difamado pelo primeiro-ministro e por João Galamba, acusando a “poderosa máquina do Governo” de criar narrativa falsa.

“Enquanto cidadão anónimo sem poder de decisão, fui ameaçado pelo SIS, fui injuriado e difamado pelo primeiro-ministro e pelo ministro das Infraestruturas”, afirmou Frederico Pinheiro, na comissão de inquérito à TAP.

O ex-adjunto exonerado por João Galamba, que lembrou ter trabalhado em diferentes funções nos três governos de António Costa, acusou ainda a “poderosa máquina do Governo” de ter procurado criar uma “narrativa falsa sobre os factos ocorridos”, relativamente à reunião preparatória com o grupo parlamentar do PS e a ex-presidente executiva da TAP, em janeiro, e o caso do computador e agressões no Ministério das Infraestruturas.

"A minha competência, seriedade, empenho e lealdade nunca foram colocadas em causa ao longo de seis anos", disse, mesmo "apesar de não ser membro do PS".

"Uma mentira repetida mil vezes, apenas se torna inverdade se os defensores da verdade o permitirem, e eu não o permitirei. Mesmo que quem repita a mensagem sejam poderosos responsáveis políticos com os meios do Estado ao seu dispor", acrescentou o antigo adjunto de João Galamba.