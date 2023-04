A Sociedade Desportiva Anónima (SAD) do Sporting pretende ver aprovada na assembleia-geral extraordinária de acionistas de 16 de maio um aumento do vencimento do seu presidente e dos restantes órgãos sociais da sociedade.

Segundo um comunicado enviado esta sexta-feira para a CMVM, a administração da Sporting SAD revela que propõem um aumento até 32% do salário fixo do seu presidente, dos atuais 182 mil euros para até 240 mil euros, e um aumento de 45% da componente fixa do vencimento dos seus vice-presidentes, de 131 mil euros para até 190 mil euros.

Na base desta proposta está um estudo encomendado pela Sporting SAD à consultora Korn Ferry focado na “avaliação de funções e benchmark salarial” de executivos que, segundo o comunicado da SAD, aponta para que “a remuneração do presidente do conselho de administração está 11,4% abaixo da mediana de mercado.”

No caso da componente fixa dos vencimentos dos restantes executivos do conselho executivo estarem em linha com o que paga o mercado para cargos semelhantes, a administração da SAD propõe também um aumento salarial para ambos.

Além da competitividade face a executivos semelhantes, a administração da SAD verde e branca sustenta a proposta de revisão salarial na acumulação de pelouros por parte destes executivos, numa equidade interna e ainda pela “exposição mediática, desgaste da imagem pessoal e até risco para a integridade física, nomeadamente em certas deslocações”, que a indústria do futebol acarreta, lê-se no comunicado.

A proposta que a administração da Sporting SAD levará à assembleia-geral extraordinária propõe ainda a remuneração fixa dos administradores não executivos no valor de 7 mil euros, em linha com a remuneração do presidente do conselho fiscal. Atualmente, os administradores não executivos não são remunerados.

“Atendendo ao nível de responsabilidade, que entendemos semelhante ao do Presidente do Conselho Fiscal, e à necessidade, prevista nos Estatutos da Sociedade, de estarem presentes em reuniões mensais de Conselho de Administração, propomos que a remuneração dos Administradores não executivos seja alinhada com o Presidente do Conselho Fiscal”, justifica a administração da Sporting SAD.

Na proposta que será apresentada aos acionistas da Sporting SAD em meados do próximo mês, consta ainda uma remuneração de 6 mil euros para os vogais do conselho fiscal, 3 mil euros para o presidente da mesa da assembleia-geral, 1.500 euros para o vice-presidente da mesa da assembleia-geral e ainda 1.000 euros para o secretário da mesa da assembleia-geral.