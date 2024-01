"Aquele com o casamento do Ross". Guiões de Friends que deveriam ter sido destruídos vão a leilão

Dois guiões dos episódios "Aquele com o casamento do Ross Parte 1 e Parte 2" vão a leilão nesta sexta-feira. Os textos, que deveriam ter sido destruídos após as filmagens em Londres, foram encontrados num caixote do lixo há 25 anos e foram agora descobertos pela casa de leilões Hanson Ross, de Hertfordshire.

"Foram comprados na nossa sala de leilões para serem avaliados e ficámos espantados. Os fãs de Friends vão adorar. Levam-nos de volta a 1998, quando Ross, Monica, Joey, Chandler e Rachel viajaram para Inglaterra para ver Ross (David Schwimmer) casar com a noiva Emily (Helen Baxendale) em Londres", afirmou Amanda Butler, diretora de operações da empresa de Royston.

Segundo Butler, os guiões foram descobertos "num estúdio de televisão que já não existe".

"Aparentemente, o elenco e a equipa receberam ordens para destruir as cópias para que o final não fosse divulgado. No entanto, estes dois escaparam. Estamos a avaliá-los entre 600 e 800 libras (entre 697 e 929 euros), mas graças ao enorme apelo global do programa, quem sabe onde o martelo pode cair. O último programa de Friends foi para o ar há 20 anos, em 2004, mas continua a ser visto e apreciado por milhões de pessoas."

Encontrados por acaso em 1998, por um antigo funcionário dos Fountain Studios, em Wembley, o local onde foram filmados os dois episódios de Friends, "num caixote do lixo algumas semanas depois das filmagens terem terminado".

"Eu costumava trabalhar no apoio administrativo dos estúdios. Nunca vi nenhum dos atores de Friends, mas lembro-me que era um local muito movimentado. (...) Encontrei-os num caixote do lixo algumas semanas depois das filmagens terem terminado. Fazia parte do meu trabalho garantir que tudo estava arrumado e que não havia lixo por perto. Não sabia bem o que fazer com eles e pu-los na gaveta do meu escritório. Lembro-me de me perguntar a que membro do elenco poderiam ter pertencido", revelou o reformado londrino de 60 anos.

Os guiões ficaram ao cuidado do antigo funcionário durante duas décadas, "misturados com uma pilha de papelada". Mas, recentemente, "antes de uma mudança", o agora reformado, que deixou os Fountain Studios em 1999, encontrou os guiões e decidiu levá-los para avaliação.

"Estava a visitar a família em Hertfordshire e decidi levá-los para avaliação na Hanson Ross. Vai ser emocionante ver quanto ganham em leilão. Curiosamente, não sou um grande fã de Friends. Não desgosto da série, mas só recentemente vi os episódios para os quais tenho os guiões. O humor americano é diferente do nosso. Estes guiões merecem ser propriedade de um grande fã de Friends", afirmou.

Os guiões dos episódios em que participam todos os personagens principais da série vão a leilão esta sexta-feira.

Exibida entre 1994 e 2004, a sitcom criada por Marta Kauffman e David Crane bateu recordes, e atualmente pode ser vista na HBO Max. Recentemente os fãs de Friends comoveram-se com a morte de Matthew Perry, que interpretou Chandler Bing, encontrado sem vida em casa a 28 de outubro.