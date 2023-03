"Friends" estreou-se há 30 anos, tornou-se um dos programas mais populares do mundo e chegou mesmo a receber um Emmy. Mas muito mudou desde então - incluindo a maneira como a série é vista pelas novas gerações, isto segundo a própria Jennifer Aniston - que fez parte do elenco a par de Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

“Há toda uma nova geração que agora assiste a Friends e considera os episódios ofensivos”, disse durante uma entrevista de divulgação do filme “Mistério em Paris”, onde contracena com Adam Sandler.



Ao longo dos últimos anos, a série tem sido alvo de críticas por falta de diversidade do elenco e por piadas consideradas homofóbicas, por exemplo. “Teve coisas que nunca foram pretendidas e outras que talvez devêssemos ter pensado melhor, mas não havia a sensibilidade que existe agora”, diz a atriz.



Para a atriz, “a comédia evoluiu” mas tornou-se complicada porque a atualidade exige “muito cuidado, o que dificulta o trabalho dos comediantes porque a beleza da comédia está em fazermos piadas sobre nós próprios e fazer piada da vida”.