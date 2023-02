O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este domingo todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio nos próximos dias.

Em dez distritos do norte e centro o aviso amarelo começou a vigorar às 18:56 de hoje e vai manter-se até às 06:00 de terça-feira, 31 de janeiro, de acordo com um comunicado do IPMA.

Estão neste grupo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria.

Por sua vez, os distritos de Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro também estão sob aviso amarelo desde as 18:56 de hoje, mas até as 06:00 de quarta-feira, 01 de fevereiro.

No comunicado, o IPMA justifica esta decisão com a “persistência de valores baixos da temperatura mínima".

A previsão do IPMA para segunda-feira prevê temperaturas mínimas entre os 6º graus centígrados (Faro) e os -6º graus centígrados (Guarda).