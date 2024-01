"A Europa Central vai sofrer uma vaga de frio que não se fazia sentir há 15 anos”. Pico de frio em Portugal entre os dias 9 e 11

A Europa prepara-se para enfrentar temperaturas como há muito não se via: uma massa de ar frio “associada a influências marítimas” está a afetar a região, incluindo Portugal, indicou o climatologista Mário Marques à CNN Portugal.

No caso de Portugal, o especialista prevê que o frio se intensifique entre os dias 9 e 11, com as temperaturas a descer até aos sete graus negativos nas cidades do interior e litoral.

Mário Marques explica que a vaga de frio polar que já se faz sentir é consequência da “entrada de uma língua de ar frio de um pós-frontal associado a ar marítimo”.

Segundo as suas previsões, a partir dos dias 7 e 8 [domingo e segunda], os ventos trazidos por este fluxo vão "injetar ar frio em toda a Europa". A Europa Central, em particular, “vai sofrer uma vaga de frio que não se fazia sentir há 15 anos”. O ar frio fluirá depois para Portugal, afetando "metade do país" e atingindo o seu pico "entre os dias 9 e 11”.

As temperaturas poderão descer até aos sete graus negativos em cidades como Bragança e Guarda e algumas zonas costeiras, prevê o climatologista, apontando ainda para a possibilidade de vento associado, "o que agudizará a sensação térmica de frio".

Mário Marques sublinha que este frio começa por fazer sentir-se "de uma forma mais suave”, mas que, à medida que o anticiclone se desloca dos Açores para o Mar do Norte, espera-se que as condições se tornem "muito agrestes" na próxima semana.

O climatologista antecipa mesmo que possam ser batidos recordes de temperaturas negativas em Espanha e em vários locais de Portugal, com a Europa a ser "severamente afetada".