Massa de ar polar frio e seco vai fazer descer temperaturas até 10 graus

As alterações climáticas vieram baralhar a meteorologia, e Portugal não é exceção. Novembro é sinónimo de frio, que este ano chega mais tarde, mas chega na mesma.

O anticiclone dos Açores vai ser responsável por uma massa de ar polar frio e seco, que promete baixar as temperaturas em vários graus Celsius um pouco por todo o país.

Em algumas localidades dos distritos de Bragança ou da Guarda, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão mesmo descer abaixo dos 0 graus. É o caso de Carrazeda de Ansiães, onde se esperam temperaturas negativas ao longo da semana, podendo estender-se a situação para lá do fim de semana.

📢#Tempo: De 20 a 26/11, e depois de um fim de semana de temperatura agradavel para a época, a partir de 3a feira regista-se uma descida da temperatura máxima e mínima, assim como o aumento da intensidade do vento que resulta em desconforto térmico 👉 https://t.co/ipfaQ7FieH pic.twitter.com/d5fbuLiAsk — IPMA (@ipma_pt) November 17, 2023

Mas não é apenas no Interior que o frio se vai fazer notar. Se mora perto de Lisboa ou Porto, cidades mais amenas, pela proximidade ao mar, saiba que também é tempo de ir buscar os cachecóis, luvas e gorros. E talvez seja para ficar uma temporada.

"Esta descida das temperaturas, associada ao aumento da intensidade do vento, resultará em desconforto térmico, tal que em diversas regiões haverá uma sensação de frio ligeiro ou, mais localmente, de frio moderado", refere o IPMA.

Se esta segunda-feira trouxe mínimas de 12 graus na capital, esse valor deve descer até aos 6 graus ainda durante a semana, num claro sinal de que o anticiclone vai atingir Portugal a meio da semana.

Embora a amplitude térmica não seja tão grande, também o Porto vai passar de mínimas de 10 graus para 6 graus com o evoluir da semana.

Falando em amplitude térmica, Santarém pode ser o caso mais paradigmático. É que as mínimas de 12 graus para esta segunda-feira vão ser de apenas 3 graus no fim da semana, mantendo-se em valores semelhantes durante alguns dias.