Factos meteorológicos para o Natal: de -2ºC até 20ºC

O fim de semana prolongado de Natal vai trazer algum sol mas sobretudo mais frio, sobretudo no norte interior do país.

Segundo informação constante no site do IPMA, no sábado são esperados -2ºC em Bragança e -1ºC na noite de consoada. Na noite de Natal as previsões apontam para 0 graus. A máxima é de 9ºC.

Em Vila Real, que esta terça-feira ficou coberta de gelo, a mínima de -1ºC vai fazer-se sentir no sábado, no domingo e na segunda, sendo esperada uma temperatura máxima de 8ºC, com uma ligeira descida para os 7ºC no dia de Natal.

Em Faro, o cenário é o completo oposto: as mínimas vão rondar os 7ºC e máximas vão andar na casa dos 17ºC. Também na Madeira é esperado um clima mais ameno nesta quadra, com mínimas entre os 15ºC e os 17ºC e as máximas na casa dos 20ºC. As temperaturas vão ser semelhantes nos Açores, mas é esperada chuva no dia de Natal.

Em território continental, quanto à precipitação total semanal, “preveem-se valores abaixo do normal para todo o território nas semanas de 18/12 a 24/12 (-60 a –10mm) e de 25/12 a 31/12 (-30 a - 1mm)”, lê-se no site do IPMA, que adianta que, por seu turno, “preveem-se valores acima do normal (+1 a 30mm) para quase todo o território, com excepção do Algarve, na semana de 08/01 a 14/01”.