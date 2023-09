Menino de 10 anos encontrado sozinho em comboio depois de fugir de casa. Alega ser vítima de maus-tratos

Encontrado sem vida homem que desapareceu no mar em Vila Nova de Gaia

Um menino de 10 anos foi encontrado a viajar sozinho e sem bilhete, na estação da Coina, na manhã de quinta-feira, confirmou a TVI / CNN Portugal. O menor, que alega ser vítima de maus-tratos, apresentava hematomas na face e no corpo.



O rapaz foi encontrado por funcionários da CP, que contactaram as autoridades.



A criança, que diz ter fugido, foi encaminhada para o serviço de pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada, para ser sujeita a perícia médica.

Segundo foi possível apurar, não havia registo do desaparecimento da criança, que até agora não estava sinalizada pela Comissão de proteção de crianças e jovens (CPCJ).

Depois de contactado o Ministério público e a CPCJ, a criança ficou à guarda do hospital até que seja decidido qual o passo a dar em seguida.