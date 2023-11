Capturado em Águeda recluso foragido da cadeia da Guarda

Homem detido por matar à facada um conhecido com quem teve um "desentendimento" por causa de um empréstimo

A GNR capturou nesta quinta-feira em Águeda, no distrito de Aveiro, um recluso de 41 anos, que não se apresentou no Estabelecimento Prisional da Guarda, após o gozo de uma saída precária, informou aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que no decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda abordaram um indivíduo que evidenciou um "comportamento suspeito" ao aperceber-se da presença da Guarda.

Após algumas diligências tendo em vista a sua identificação, os militares apuraram que o suspeito "estava em incumprimento de uma saída precária, decorrente da pena que se encontrava a cumprir no Estabelecimento Prisional da Guarda”.

No seguimento da ação, o recluso foi entregue à Guarda Prisional do respetivo estabelecimento prisional, para continuação do cumprimento de pena a que foi condenado, em cúmulo jurídico, por vários crimes, entre os quais furto e tráfico de droga.

Ainda segundo a Guarda, os factos terão sido comunicados ao Tribunal de execução de Penas de Coimbra.