O Japão prepara-se para largar água radioativa de Fukushima no mar. Quão preocupados devemos ficar?

O Japão vai em breve começar a libertar água radioativa tratada no oceano, após a aprovação pelo organismo de vigilância nuclear das Nações Unidas de um plano controverso, que surge 12 anos depois do desastre nuclear de Fukushima.

O plano para liberar águas residuais tratadas está em marcha há anos, tendo o ministro do Ambiente declarado em 2019 que não havia “outras opções”, à medida que o tempo para conter o material contaminado se ia esgotando.

Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), chegou ao Japão esta terça-feira para visitar Fukushima e apresentar a análise de segurança do organismo da ONU ao primeiro-ministro Fumio Kishida.

Mas a aprovação da ONU pouco fez para tranquilizar os residentes dos países vizinhos e os pescadores locais, que ainda sentem o impacto da catástrofe de 2011.

Há quem duvide das conclusões da AIEA, tendo a China argumentado recentemente que a avaliação do grupo “não é prova da legalidade e legitimidade” da libertação das águas residuais de Fukushima.

Eis o que precisa de saber sobre este assunto.

Porque estão a fazer isto?

Os devastadores terramoto e tsunami de 2011 danificaram os sistemas de fornecimento de energia e de refrigeração da central nuclear de Fukushima, provocando o sobreaquecimento dos núcleos dos reatores e a contaminação da água da central com material altamente radioativo.

Desde então, tem sido bombeada água nova para arrefecer os resíduos de combustível nos reatores. Ao mesmo tempo, houve fugas de água do solo e da chuva, criando mais águas residuais radioativas que agora têm de ser armazenadas e tratadas.

Águas residuais tratadas armazenadas em tanques em Fukushima, no Japão, a 12 de abril de 2023. Daniel Campisi/CNN

A empresa pública de eletricidade Tokyo Electric Power Company (TEPCO) construiu mais de mil tanques enormes para conter o que são agora 1,32 milhões de toneladas métricas de águas residuais - o suficiente para encher mais de 500 piscinas olímpicas.

Mas o espaço está a diminuir rapidamente. A empresa afirma que a construção de mais tanques não é uma opção, e que precisa de libertar espaço para desativar a central em segurança - um processo que envolve a descontaminação das instalações, o desmantelamento de estruturas e o encerramento total.

Quais são os riscos?

As águas residuais radioativas contêm alguns elementos perigosos, mas a maior parte deles pode ser removida da água, afirma a TEPCO.

O verdadeiro problema é um isótopo de hidrogénio chamado trítio radioativo, que não pode ser eliminado. Atualmente, não existe tecnologia disponível para o fazer.

Mas o governo japonês e a AIEA afirmam que a água contaminada será altamente diluída e libertada lentamente ao longo de décadas.

Isto significa que a concentração de trítio libertada será igual ou inferior à quantidade permitida por outros países e satisfará as normas internacionais de segurança e ambientais, afirmam.

A TEPCO, o governo do Japão e a AIEA também argumentam que o trítio ocorre naturalmente no ambiente, desde a chuva à água do mar, à água da torneira e até no corpo humano - pelo que a libertação de pequenas quantidades no mar deve ser segura.

No relatório da AIEA, Grossi afirma que a descarga de água tratada no mar terá um “impacto radiológico negligenciável nas pessoas e no ambiente”.

Mas os especialistas estão divididos quanto ao risco que isso representa.

A Comissão Canadiana de Segurança Nuclear afirma que o trítio é demasiado fraco para penetrar na pele, mas pode aumentar o risco de cancro se for consumido em “quantidades extremamente grandes”. Entretanto, a Comissão Reguladora Nuclear dos EUA reconheceu que “qualquer exposição à radiação pode representar algum risco para a saúde” - mas acrescentou que “toda a gente está exposta a pequenas quantidades de trítio todos os dias”.

Robert H. Richmond, diretor do Laboratório Marinho Kewalo da Universidade do Havai em Manoa, nos EUA, faz parte de um grupo de cientistas internacionais que trabalham com o Fórum das Ilhas do Pacífico para avaliar o plano de libertação de águas residuais - incluindo visitas á central de Fukushima e reuniões com a TEPCO, as autoridades japonesas e a AIEA. Depois de analisar os pormenores do plano, Richmond considerou-o “imprudente” e prematuro.

Uma das preocupações é a de que a diluição das águas residuais poderá não ser suficiente para reduzir o seu impacto na vida marinha. Poluentes como o trítio podem passar por vários níveis da cadeia alimentar - incluindo plantas, animais e bactérias - e ser “bioacumulados”, o que significa que se vão acumular no ecossistema marinho, afirmou ele.

E acrescentou ainda que os oceanos do mundo já estão sob pressão devido às alterações climáticas, à acidificação dos oceanos, à sobrepesca e à poluição. A última coisa de que precisam é de ser tratados como uma “lixeira”, afirmou.

Além disso, os riscos potenciais não afetarão apenas a região da Ásia-Pacífico. Um estudo de 2012 encontrou provas de que o atum rabilho tinha transportado radionuclídeos - isótopos radioativos como os que se encontram nas águas residuais nucleares - de Fukushima através do Pacífico até à Califórnia.

Como é que a água será libertada?

Em primeiro lugar, as águas residuais serão tratadas para filtrar todos os elementos nocivos removíveis. A água é depois armazenada em tanques e analisada para medir o seu grau de radioatividade; grande parte será tratada uma segunda vez, segundo a TEPCO.

As águas residuais serão então diluídas para 1500 becquerels de trítio - uma unidade de radioatividade - por litro de água limpa.

Como é que a TEPCO propõe resolver o problema da água contaminada de Fukushima

A TEPCO, Tokyo Electric Power Company, empresa pública de eletricidade, tem a responsabilidade de desmantelar a central de energia de Fukushima. E desenvolveu tecnologia para filtrar a maioria dos materiais radioativos das águas residuais, tendo recebido a aprovação para libertar essas águas tratadas no mar.

Para efeitos de comparação, o limite regulamentar do Japão permite um máximo de 60 000 becqueréis por litro. A Organização Mundial de Saúde permite 10.000, enquanto os EUA têm um limite mais conservador de 740 becqueréis por litro.

A água diluída será então libertada através de um túnel submarino ao largo da costa, no Oceano Pacífico. Terceiros, incluindo a AIEA, monitorizarão a descarga durante e após a sua libertação.

“Isso garantirá que as normas de segurança internacionais relevantes continuem a ser aplicadas ao longo do processo de décadas estabelecido pelo governo do Japão e pela TEPCO”, afirmou Grossi no relatório.

Autoridades visitam central de Fukushima após desastre nuclear, em 2011 (Tomohiro Ohsumi/AP)

O que disseram outros países?

O plano teve uma reação mista, com apoio de alguns lados e ceticismo de outros.

Os EUA apoiaram o Japão, tendo o Departamento de Estado afirmado, numa declaração de 2021, que o Japão tinha sido “transparente na sua decisão” e que parecia estar a seguir “normas de segurança nuclear globalmente aceites”.

O Conselho de Energia Atómica de Taiwan afirmou que a quantidade de trítio libertada está estimada “abaixo do limite de deteção e o impacto em Taiwan será mínimo”. A ilha situa-se a sudoeste do Japão.

Mas há mais resistência por parte dos vizinhos mais próximos do Japão.

Em março, uma representante oficial importante da China avisou que as águas residuais poderão causar “danos imprevisíveis ao ambiente marinho e à saúde humana”, acrescentando: “O Oceano Pacífico não é o esgoto do Japão para descarregar a sua água contaminada por energia nuclear”.

O Secretário-Geral do Fórum das Ilhas do Pacífico, um grupo intergovernamental de ilhas do Pacífico que inclui a Austrália e a Nova Zelândia, também publicou um artigo de opinião em janeiro, manifestando “sérias preocupações”.

“São necessários mais dados antes de se permitir qualquer libertação no oceano”, sustentava. “Devemos aos nossos filhos e netos trabalhar para garantir que o seu futuro esteja assegurado e seguro.”

O primeiro-ministro sul-coreano, Han Duck-soo, manifestou o seu apoio ao plano em junho, dizendo que poderia beber as águas residuais depois de estas terem sido tratadas de acordo com as normas internacionais - uma declaração ridicularizada pelo líder da oposição do país.

Como era a central nuclear de Fukushima antes do desastre - foto de 2010

Não há outros países que também libertam águas residuais?

Muitos organismos, incluindo a AIEA, salientam que as centrais nucleares de todo o mundo libertam regularmente e em segurança águas residuais tratadas que contêm baixos níveis de trítio.

Um porta-voz da Comissão Reguladora Nuclear dos EUA, um organismo governamental, confirmou à CNN que “praticamente todas as centrais nucleares nos EUA descarregam água contendo baixos níveis de radioatividade nas vias navegáveis em que estão localizadas”.

“O trítio não pode ser filtrado, mas uma pessoa teria de ingerir uma quantidade significativa para que houvesse sequer a possibilidade de um problema de saúde e a água radioativa libertada é grandemente diluída pelos fluxos do curso de água", acrescentou o porta-voz.

Muitos cientistas não estão tranquilos. Tim Mousseau, professor de ciências biológicas na Universidade da Carolina do Sul, salientou que, mesmo que esta seja uma prática comum nas centrais nucleares, não há investigação suficiente sobre o impacto do trítio no ambiente e nos nossos alimentos.

Richmond, da Universidade do Havai, acrescentou que “o mau comportamento de outras pessoas” não é desculpa para continuar a libertar águas residuais no oceano. “Esta é a melhor oportunidade para (o Japão e a AIEA) mudarem a forma como as coisas estão a ser feitas para melhor”, afirmou.

Images de 2011 mostram as zonas da central afetadas pelo acidente

Como é que o público se sente?

O ceticismo dos habitantes da região tem sido muito maior, levando alguns compradores a acumularem abastecimentos de marisco e sal marinho, com receio de que estes produtos possam ser afetados pela libertação de águas residuais.

Na Coreia do Sul, os preços do sal marinho dispararam, com os proprietários de lojas a afirmarem que as suas vendas duplicaram recentemente, segundo noticiou a Reuters. A Reuters citou um tweet viral em coreano que afirmava ter comprado três anos de algas, anchovas e sal.

A autoridade coreana para as pescas também disse que iria intensificar os esforços para monitorizar as explorações de sal em busca de radioatividade e manter a proibição de marisco proveniente de águas próximas de Fukushima, informou a Reuters.

A população coreana também protestou contra o plano, tendo alguns colocado máscaras de gás em frente à embaixada japonesa em Seul.

A opinião pública japonesa também se mostra mista. Um inquérito realizado pelo Asahi Shimbun em março revelou que 51% dos 1.304 inquiridos apoiavam a libertação das águas residuais, enquanto 41% se opunham. No início deste ano, os residentes da capital Tóquio saíram à rua para protestar contra o plano.

Em Fukushima, a província onde ocorreu o desastre, os pescadores locais têm-se manifestado contra o plano desde o primeiro dia. Durante muitos anos após o acidente nuclear, as autoridades suspenderam as suas operações de pesca e outros países introduziram restrições à importação.

Mesmo depois de as águas circundantes e os peixes terem regressado a níveis seguros, a confiança dos consumidores nunca foi totalmente restabelecida e a indústria pesqueira de Fukushima vale agora apenas uma fração do que valeu no passado.

A libertação de águas residuais poderá prejudicar ainda mais a reputação global e regional de Fukushima - prejudicando mais uma vez a subsistência dos pescadores, segundo muitos argumentam. No início deste ano, um deles disse à CNN: “Parece mesmo que tomaram esta decisão sem o nosso consentimento total”.

Emiko Jozuka, Krystina Shveda, Junko Ogura, Marc Stewart e Daniel Campisi da CNN contribuíram para a reportagem.