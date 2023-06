"Isto ainda não acabou." Americanos aconselhados a usar máscara por causa do fumo dos incêndios

O fumo de vários fogos fora de controlo no Canadá arrasta-se para sul, sobre os Estados Unidos. Esta cinza opaca está a afetar uma dúzia de estados e já levou ao lançamento de um alerta sobre a qualidade do ar por parte das autoridades sanitárias de vários estados ao longo da faixa atlântica, até aos Estados de Carolina do Norte e Carolina do Sul, na passada quarta-feira. Várias atividades ao ar-livre, como espétaculos e competições desportivas foram canceladas devido à qualidade do ar.

Para além de uma centena de americanos ter sido aconselhada a ficar em casa, voltou a ser recomendado o uso de máscaras. Kathy Hochul, governadora do estado de Nova Iorque, afirma que o estado vai disponibilizar um milhão de máscaras ao público e classifica a qualidade do ar como "sem precedentes" e "uma situação muito grave e perigosa" para as pessoas.

"A qualidade do ar continua má em Nova Iorque. A nossa mensagem é simples: Fique em casa e fique alerta. Embora as condições estejam a melhorar, os alertas de qualidade do ar permanecem em vigor. Isto ainda não acabou. Mesmo que o ar fique mais claro amanhã, estaremos preparados para que os ventos mudem e o volte", disse a governadora numa mensagem no Twitter esta quinta-feira à tarde.

Air quality remains poor across New York. Our message is simple: Stay inside & stay alert.



While conditions are improving, air quality advisories remain in place. This is not over yet.



Even if the air clears tomorrow, we'll be prepared for the winds to shift & smoke to return. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 8, 2023

"Uma pessoa saudável pode ser capaz de suportar um ou dois dias sem grandes problemas, mas a estes níveis, mesmo essas pessoas estão em risco", disse Purvi Parikh, alergologista e imunologista da New York University Langone Health e da Rede de Asma e Alergia ."Mas quem é vulnerável corre um risco muito maior. Os mais vulneráveis são os idosos, as crianças, as pessoas com problemas pulmonares subjacentes como a asma, a doença pulmonar obstrutiva crónica, o cancro do pulmão, as doenças cardíacas e até mesmo para as mulheres grávidas", explicou à CNN International.

O imunologista afirma que mesmo com máscaras irá sentir-se o cheiro do fumo no ar, mas a máscara permite bloquear a inalação de partículas desde que a qualidade da máscara utilizada seja boa e se ajuste ao rosto do utilizador.

Várias escolas foram encerradas na terça-feira passada em Newark, Nova Jersey, e em Yonkers e Long Beach, ambas no estado de Nova Iorque, de acordo com a CBS News. Outras escolas cancelaram atividades ao ar livre, em Nova Iorque. Jogos de diferentes modalidades desportivas foram igualmente cancelados devido à qualidade do ar. As praias de Nova Iorque também vão continuar fechadas e o zoo da cidade foi encerrado, bem como todos os parques e campos de golfe do estado. Todos os espetáculos da Broadway foram cancelados e muitas instituições públicas mandaram os seus funcionários para casa.

Também os voos foram suspensos, devido à fraca visibilidade, e a Autoridade Portuária de Nova Iorque e Nova Jérsia limitou as velocidades a cerca de 48 quilómetros por hora nas pontes, devido à falta de visibilidade.

Mais de 75 milhões de pessoas na costa oriental dos Estados Unidos da América estão a ser afetadas por esta nuvem de cinzas que se alastra do Canadá e esta nuvem de poluição pode causar problemas respiratórios, até mesmo a quem não sofre de problemas de respiração, como a asma, dependendo de pessoa para pessoa e da quantidade de tempo de exposição ao ar.