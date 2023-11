Trabalhadores da função pública aumentam em termos homólogos para 738.168 no 3.º trimestre

O número de trabalhadores da administração pública aumentou, no terceiro trimestre deste ano, 0,6% em termos homólogos, para 738.168, mas diminuiu 1% em relação ao trimestre anterior, segundo estatísticas divulgadas pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Assim, em relação ao terceiro trimestre de 2022, “o emprego nas administrações públicas aumentou 0,6% (+4.346 postos de trabalho), principalmente em resultado do aumento registado no subsetor da administração local (+2,6%, correspondendo a +3.344 postos de trabalho)”, lê-se na Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP).

No entanto, indicou, “em comparação com o trimestre anterior, o emprego no setor das administrações públicas diminuiu 7.414 postos de trabalho (-1,0%), com quebras em todos os subsetores, exceto na administração local”.

A entidade revelou ainda que a administração central registou o maior decréscimo, com uma redução de 7.234 postos de trabalho, correspondendo a -1,3%, sobretudo reflexo da redução de emprego nos estabelecimentos de educação e ensino básico, “refletindo a cessação de contratos a termo no final do ano letivo dos educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário”.

A DGAEP divulgou ainda que, em julho, “o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo no setor das administrações públicas situava-se em 1.648,8 euros, correspondendo a uma variação global média de +0,6% face ao mês de referência do trimestre precedente (abril 2023)”.

Este valor corresponde ainda a uma “variação homóloga de +5,7%, por efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios, das medidas de valorização remuneratória aprovadas para os trabalhadores em funções públicas e da atualização do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) para 760,00 euros e do valor da BRAP [Base Remuneratória da Administração Pública] para 769,20 euros”.

Por sua vez, “o ganho médio mensal nas administrações públicas é estimado, para julho de 2023, em 1.956,1 euros, correspondendo a uma variação global de +1,8%, face ao trimestre anterior, e a uma variação homóloga de +7,1%”.

Segundo a entidade, “a variação homóloga resulta do aumento da remuneração base média mensal e das restantes componentes do ganho, como subsídios e suplementos regulares e pagamentos por horas suplementares ou extraordinárias”.