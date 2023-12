Incêndio em garagem destrói autocarros de empresa de transportes no Funchal

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira nas oficinas de uma das empresas de transportes públicos, a Rodoeste, no Funchal, tendo consumido várias viaturas, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a mesma fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) - corporação que tem o quartel em frente ao local do incêndio - no combate ao fogo estiveram elementos também dos Sapadores do Funchal, sem conseguir adiantar mais detalhes desta ocorrência.

As causas deste incêndio são ainda desconhecidas, tendo sido chamadas para o local autoridades policiais.

A Rodoeste é a empresa de transportes coletivos que assegura as ligações na zona oeste da Madeira