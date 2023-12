Fundo do BCP “desaloja” Vodafone do edifício Vodafone no Porto

A Vodafone vai abandonar no início do próximo ano o famoso Edifício Vodafone na Avenida da Boavista, inaugurado há quase 15 anos para concentrar os serviços que até então estavam dispersos por quatro locais da cidade do Porto — e que, além de uma mega loja no piso térreo, conta com quatro pisos de escritórios com capacidade para cerca de 240 postos de trabalho. A saída acontece, sabe o ECO, no seguimento de um conflito entre a empresa e o proprietário do edifício — o fundo AF Portfólio Imobiliário, gerido pela Interfundos do Millennium BCP –, provocado pela falta de obras de fundo na fachada.

Contactada pelo ECO, fonte da Vodafone Portugal confirmou que, a partir de janeiro de 2024, deixará de ocupar o espaço de escritórios, assim como a loja que ocupa também desde 2009 neste imóvel com 19 metros de altura e uma área total de cerca de 7.600 metros quadrados, justificando que “esta decisão deve-se a não ter sido possível chegar a acordo com o proprietário em relação às condições de permanência no imóvel”.

