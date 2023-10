Furacão Otis atinge a costa oeste do México na categoria 5

O furacão Otis chegou à costa oeste do México no Pacífico durante a noite, com ventos e chuvas fortes, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), que elevou a sua categoria para 5.

“As imagens de satélite indicam que o Otis atingiu a costa perto de Acapulco por volta das 06:25 GMT (07:25 em Lisboa)”, referiu o NHC, sublinhando que poderão ser registados ventos de até 270 quilómetros por hora.

O furacão Otis passou de tempestade tropical a furacão de categoria máxima (5) em 12 horas, ao aproximar-se da costa sul do Pacífico do México.

As autoridades esperavam que o furacão enfraquecesse rapidamente nas montanhas íngremes do estado mexicano de Guerrero.

Entretanto, a previsão de chuva de 12 a 25 centímetros, com possibilidade de até 35 centímetros em algumas áreas, aumentou a ameaça de deslizamentos de terra e inundações na região.

A chegada de Otis acontece poucos dias depois de o furacão Norma ter atingido o extremo sul da península da Baixa Califórnia, no norte do México.

No Atlântico, o furacão Tammy continuou a mover-se para nordeste sobre mar aberto com ventos de 140 quilómetros por hora, depois de passar pelas Pequenas Antilhas no fim de semana.

O Tammy encontra-se a cerca de 915 quilómetros ao sul-sudeste das Bermudas. De acordo com o NHC, espera-se que a tempestade se transforme num poderoso ciclone até a quinta-feira.