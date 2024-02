Furacões estão tão fortes que devia haver uma nova categoria: "308km/h é mais rápido do que a maioria dos Ferraris consegue atingir"

Uma equipa de investigadores alerta que os furacões estão a tornar-se cada vez mais intensos como consequência das alterações climáticas, sugerindo, por isso, a criação de uma nova categoria na escala de furacões Saffir-Simpson.

Michael Wehner, investigador do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, dos EUA, e James Kossin, investigador da Universidade do Wisconsin-Madison, acreditam que a escala de furacões, que atualmente tem cinco categorias, deve ser alargada para seis categorias, com a última a incluir "mega-furacões" com velocidades do vento iguais ou superiores a 308km/h.

Citado pelo The Guardian, Michael Wehner compara a intensidade destes ventos com a velocidade atingida pelos carros da Ferrari mais comuns, afirmando que "308km/h é mais rápido do que a maioria dos Ferraris consegue atingir". "É difícil de imaginar", acrescentar.

Segundo o estudo desenvolvido pelos dois investigadores, e publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, se esta última categoria já estivesse em vigor, pelo menos cinco furacões já teriam sido classificados como tal - e isto só na última década.

“Ainda não se registou nenhum [furacão na categoria 6] no Atlântico ou no Golfo do México, mas existem condições propícias para que venham a surgir, só ainda não aconteceu por sorte”, admite Michael Wehner. “Sabemos que estas tempestades já se tornaram mais intensas e vão continuar a intensificar-se”, adverte o investigador norte-americano.

Os dois investigadores consideram, por isso, que está na altura de atualizar a escala Saffir-Simpson, desenvolvida na década de 70 pelo engenheiro civil Herbert Saffir e pelo meteorologista Robert Simpson (à época diretor do Centro Nacional dos Furacões dos EUA). Esta escala inclui todos os furacões com ventos entre 119 e 153 km/h, seguindo-se a categoria 2, que inclui os furacões com ventos entre 154 e 177 km/h, a categoria 3, com ventos até 209 km/h e a categoria 4, com ventos entre 210 e 249 km/h.

A última categoria compreende todos os furacões com velocidades do vento que ultrapassam 250 km/h, e os investigadores propõem agora que a escala seja alargada para seis categorias, com a última a incluir todos os furacões com ventos iguais ou superiores a 308km/h.

Michael Wehner considera que a escala de Saffir-Simpson não é perfeita, mas sublinha que uma nova categoria seria importante para chamar a atenção para os perigos das alterações climáticas para o planeta. "O nosso principal objetivo é sensibilizar para o facto de as alterações climáticas estarem a afetar as tempestades mais intensas", explica o investigador.