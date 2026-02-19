Carteirista detido em flagrante pela polícia no aeroporto do Porto

Um homem foi detido na Maia, no distrito do Porto, por furto qualificado “pelo método de carteirista”, tendo sido apanhado em flagrante delito na posse de uma carteira e documentos furtados numa estação do metro.

Em comunicado, a PSP explica que a detenção do suspeito, de 50 anos, ocorreu no dia 11 e que ao detido foi aplicada como medida de coação a prisão preventiva.

Segundo explica o texto, naquele dia, a PSP abordou o suspeito “após o alerta dado por um cidadão” de que tinha sido vítima de tentativa de furto por parte do suspeito, no interior do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

A PSP refere que agentes da Divisão de Segurança Aeroportuária abordaram o homem para o identificar e que, “após recolha de prova por parte da Divisão de Investigação Criminal, foi possível imputar a autoria de pelo menos outro furto” ocorrido naquele dia numa estação de metro.

Desta forma, explica, foi reputado ao suspeito o “flagrante delito pelo qual veio a ser detido”.

Ao suspeito foi apreendida uma carteira com 105 euros em valor monetário e diversos documentos pessoais, resultantes do furto na estação de metro, e ainda artigos que se suspeitam também serem resultantes da prática de outros ilícitos.