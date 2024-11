Prisão preventiva para suspeito de assaltar residências de luxo no Algarve

"Satisfeito e aliviado": motorista da Carris reage à prisão preventiva dos suspeitos de o atacarem com fogo

Um homem de 37 anos, detido na quarta-feira por furtos em residências de luxo no concelho de Loulé, no distrito de Faro, vai ficar em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Fonte da GNR disse à agência Lusa que o suspeito foi presente a um juiz, que decidiu aplicar como medida de coação a prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Olhão, também no distrito de Faro.

Segundo um comunicado da GNR, o homem foi detido pelo Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé, “por furtos em interior de residências” naquele concelho.

Ainda de acordo com a nota, a identificação e localização do suspeito foi feita no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 18 meses, por furtos em residências de luxo.

“No seguimento da ação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a um mandado de detenção”, refere a GNR, acrescentando que durante a ação foi apreendido diverso material, nomeadamente joias, relógios e 3.650 euros em numerário.

O concelho de Loulé tem alguns dos mais luxuosos empreendimentos turísticos do país, como a Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura.