Macron escolhe Gabriel Attal, de 34 anos, para primeiro-ministro de França

Emmanuel Macron escolheu Gabriel Attal, de 34 anos, para primeiro-ministro de França, sucedendo a Élisabeth Borne que apresentou demissão na segunda-feira, disse fonte presidencial à agência noticiosa AFP. O Palácio do Eliseu ainda não confirmou a nomeação.

Attal - que era ministro da Educação de Borne - torna-se a pessoa mais jovem a ocupar o cargo.

Gabriel Attal est nommé à Matignon et devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, selon des sources du camp présidentiel à l'#AFP pic.twitter.com/lTqWTh31aA — Agence France-Presse (@afpfr) January 9, 2024

Segundo a Reuters, a decisão de Macron de nomear Attal não levará a uma grande mudança política, mas assinala o desejo do presidente francês de ultrapassar as impopulares reformas das pensões e da imigração do ano passado e melhorar as hipóteses do seu partido centrista nas eleições europeias de junho.

Gabriel Attal é um aliado próximo de Macron, que se tornou conhecido como porta-voz do governo durante a pandemia de covid. É também o primeiro chefe do governo a assumir publicamente a homossexualidade.