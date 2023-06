Promotores do aeroporto em Santarém "estranham" rejeição de Galamba e garantem que ficará a 29 minutos de Lisboa

"Ainda vamos ter de viver" com o aeroporto da Portela "pelo menos mais 12 anos". Galamba admite que existem "mais do que três interessados" na TAP

As revelações feitas hoje pelo ministro João Galamba que revelam ter descartado Santarém como local para o novo aeroporto apanhou de surpresa os elementos do Consórcio Magallan 500, da solução aeroportuária para aquela região de Santarém. "Estranhamos as declarações do senhor ministro, tendo em conta que está em curso uma avaliação estratégica aprovada pelo Conselho de Ministros", afirma à CNN Portugal, Carlos Frazão, promotor do projeto para construção de um aeroporto em Santarém, financiado por privados, entre eles o grupo Barraqueiro .

O ministro das Infraestruturas revelou esta terça-feira, 20 de junho, na CNN Summit que não considera viável a construção do aeroporto em Santarém. "Acho longe", disse, adiantando ainda que só no primeiro semestre de 2024 se deverá saber a localização escolhida e que a Portela vai funcionar durante pelo menos mais uma década.

Comentando ainda as afirmações de Galamba quanto à distância de Santarém a Lisboa, Carlos Frazão garante que o consórcio tem estado a trabalhar sistematicamente com a comissão técnica que está a avaliar as opções para apresentar a melhor solução e garante que no site, os elementos desta entidade reconhecem que serão "apenas precisos 29 minutos" para chegar do aeroporto de Santarém à capital de comboio. "Um tempo menor do que outras opções."

Entretanto, a presidente da Comissão Técnica Independente (CTI), Maria do Rosário Partidário, também reagiu às revelações do ministro, tendo assegurado à Renascença que todas as nove localizações ainda estão a ser estudadas e em cima da mesa.