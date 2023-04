O ministro das Infraestruturas, João Galamba, garante que "nunca quis ocultar a existência que quaisquer notas à CPI" [Comissão Parlamentar de Inquérito] à TAP e diz não ter dúvidas de que tem "todas as condições para continuar no Governo".

Numa conferência de imprensa no Ministério das Infraestruturas para esclarecer a polémica com Frederico Pinheiro, Galamba garante que tem "todas as condições para continuar no Governo", e a prova disso são "todos os esforços" do seu gabinete para garantir que todos os documentos seriam entregues à CPI.

"Todos os documentos foram devidamente recolhidos", garantiu.

Galamba argumenta que o seu ministério "nunca quis ocultar a existência de quaisquer notas à CPI". "Antes pelo contrário, uma vez que pediu a prorrogação do prazo precisamente para que fosse possível enviar as notas" de Frederico Pinheiro, acrescentou.

O ministro detalhou depois a ordem dos acontecimentos que culminaram nesta polémica: "Após a audição da então CEO da TAP na CPI, foi convocada pela minha chefe de gabinete, no dia 5 de abril, uma reunião de gabinete onde se incluía Frederico Pinheiro com o objetivo de recolher toda a informação existente sobre a reunião com o Grupo Parlamentar do PS no âmbito da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação."

Nessa mesma reunião, "foi solicitado aos membros do gabinete que acompanharam a reunião de 16 de janeiro que relatassem o sucedido e ainda que fornecessem todos os elementos produzidos no âmbito da mesma". Ora, de acordo com Galamba, "nenhum dos membros presentes na reunião deu indicação de existirem quaisquer elementos documentais nem sequer de ter havido qualquer combinação de perguntas e respostas". E há "diversas testemunhas que podem corroborar estas afirmações", vinca.