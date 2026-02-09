Incêndio deflagra na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa

O incêndio que esta noite deflagrou no Bairro Alto, em Lisboa, na Galeria Zé dos Bois (ZDB), já foi extinto, disse à Lusa um dos elementos da direção da associação cultural.

Em declarações à agência Lusa Natxo Checa não soube precisar a que horas começou o incêndio, mas disse que pouco depois das 23:00 tudo estava resolvido, notando que o espaço ZDB estava encerrado.

“Telefonaram-me a dizer que havia fumo e vim cá ver”, disse à Lusa, acrescentando desconhecer as causas do incêndio. “Talvez alguma coisa que ficou ligada”, disse.

Natxo Checa foi quem abriu a porta aos bombeiros e explicou que o fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar mas que a estrutura não foi danificada e que o espaço, um bar, vai reabrir em breve.

A ZDB está no Bairro Alto desde 1997 e é um espaço de produção cultural conhecido da cidade.