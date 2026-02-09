Incêndio deflagra na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa - TVI

Incêndio deflagra na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa

  • Agência Lusa
  • AM
  • Há 3h e 29min
Galeria Zé dos Bois

Fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar mas a estrutura não foi danificada

O incêndio que esta noite deflagrou no Bairro Alto, em Lisboa, na Galeria Zé dos Bois (ZDB), já foi extinto, disse à Lusa um dos elementos da direção da associação cultural.

Em declarações à agência Lusa Natxo Checa não soube precisar a que horas começou o incêndio, mas disse que pouco depois das 23:00 tudo estava resolvido, notando que o espaço ZDB estava encerrado.

“Telefonaram-me a dizer que havia fumo e vim cá ver”, disse à Lusa, acrescentando desconhecer as causas do incêndio. “Talvez alguma coisa que ficou ligada”, disse.

Natxo Checa foi quem abriu a porta aos bombeiros e explicou que o fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar mas que a estrutura não foi danificada e que o espaço, um bar, vai reabrir em breve.

A ZDB está no Bairro Alto desde 1997 e é um espaço de produção cultural conhecido da cidade.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Incêndio deflagra na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa

Há 3h e 29min
1

Projeção CNN/TVI: Seguro eleito Presidente da República. Terá entre 67% e 71,4%

Ontem às 19:59
2

Depois das tempestades, "massa de ar tropical" traz chuva forte a Portugal e subida das temperaturas

Há 2h e 54min
3
02:51

"Montenegro não tem nada para dizer. O homem não se enxerga": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 21:23
4

"Um dos piores de sempre". Trump ataca espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl

Hoje às 06:20
5
01:04

"Não falarei por tudo e por nada mas, quando falar, será para defender o interesse público"

Ontem às 23:41
6

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Ontem às 14:08
7
01:43

Melhoria do estado do tempo no domingo será passageira: nova tempestade chega a Portugal na segunda

7 fev, 14:12
8
02:21

"Galambas desavindos": António não quer ser confundido com João

12 mai 2023, 23:33
9

O Diabo não impede que Seguro seja maior que a esquerda nem ajuda Ventura a chegar onde queria

Hoje às 01:28
10

Duas pessoas em estado grave após serem atropeladas por autocarro em Rio Tinto

Ontem às 14:20
11
05:03

Crise no setor têxtil: já teve mais de 260 mil trabalhadores, agora são pouco mais de 100 mil

Ontem às 14:25
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Depois das tempestades, "massa de ar tropical" traz chuva forte a Portugal e subida das temperaturas

Há 2h e 54min

"Foi uma noite calma". Proteção Civil regista melhoria nas zonas inundadas após tempestades em Portugal

Há 1h e 37min
03:44

Quase metade dos doentes com epilepsia precisa de pelo menos três medicamentos para controlar as crises. "Muitos não estão a ter o seguimento adequado"

Há 1h e 33min

O Diabo não impede que Seguro seja maior que a esquerda nem ajuda Ventura a chegar onde queria

Hoje às 01:28

"Um dos piores de sempre". Trump ataca espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl

Hoje às 06:20

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Ontem às 14:08
02:36

Cheias em Alcácer do Sal arrasaram negócios de décadas

7 fev, 20:57
03:47

Porque é importante ter um seguro contra um "evento catastrófico"? Como funcionam estes seguros e quanto custam?

Ontem às 14:01

Incêndio deflagra na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa

Há 3h e 29min

Duas pessoas em estado grave após serem atropeladas por autocarro em Rio Tinto

Ontem às 14:20