Avó de 81 anos cria canal no YouTube para ajudar neto com cancro

Nunca é tarde para aprender. Sue Jacquot, de 81 anos, é exemplo disso mesmo. Esta avó do Arizona, Estados Unidos, faz furor na internet como criadora de conteúdos no YouTube... sobre o famoso jogo Minecraft. Uma aventura que começou por ser uma forma de ajudar o neto, a quem foi diagnosticado cancro em 2024.

No início do verão, quando entrou no mundo dos videojogos, queria apenas passar mais tempo com os dois netos, Jack e Austin. "Nunca tive grande curiosidade por videojogos, mas quando temos netos que querem interagir connosco, fazemos o esforço", explica ao canal ABC15.

Em outubro, viu neste novo hobby uma oportunidade para ajudar a suportar as despesas médicas de Jack, de 17 anos, que lutava contra um sarcoma. Foi assim que nasceu o canal de YouTube "GrammaCrackers".

O primeiro vídeo tocou o coração dos internautas e rapidamente se tornou viral - já ultrapassou as 700 mil visualizações. O canal chegou aos quase 300 mil subscritores e a campanha GoFundMe do neto angariou quase 40.000 euros.

A comunidade deu mais que fundos a esta família que se viu inundada por mensagens de apoio, orações e palavras de incentivo. "Foi muito bonito ver tanta gente a ser tão carinhosa com a minha avó", aponta Jack, que recentemente recebeu boas notícias. O adolescente está "livre do cancro".

O que começou por ser uma forma de fortalecer laços entre avó e netos transformou-se numa história de solidariedade, esperança e superação, demonstrando ainda que a idade não tem de ser um limite.